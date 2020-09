„Muli“ brachte Brücke zum Einsturz: Lenker in St. Jakob verletzt

St. Jakob in Defereggen – In St. Jakob in Defereggen kam es am Freitag auf einem Bauernhof zu einem Unfall. Ein 42-Jähriger war mit einem sogenannten „Muli“ (landwirtschaftliches Fahrzeug, Anm.) mit Heu-Arbeiten beschäftigt, als unter dem Gefährt eine Holzbrücke einbrach.