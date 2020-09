17-jähriger Mopedlenker bei Unfall in Wattens verletzt

Wattens – Auf einer Kreuzung in Wattens kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-Jähriger verletzt wurde. Der Jugendliche fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Moped auf der Tiroler Straße Richtung Osten. Als er in die Bahnhofstraße einbiegen wollte, übersah der 17-Jährige das entgegenkommende Firmenfahrzeug eines 28-Jährigen. Es kam zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß, der Mopedlenker stürzte.