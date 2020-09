Golden Roof Challenge in Innsbruck: Ein Weltrekord machte die Mühen vergessen

Innsbruck – Die Gluthitze des Nachmittags hatte sich aus dem Staub gemacht und die Wolken waren erst einmal nicht der Rede wert. Stattdessen war Aufwärmen angesagt in der Innsbrucker Innenstadt. Weil auf der mobilen Leichtathletikanlage in der Maria-Theresien-Straße reger Betrieb herrschte, suchte Abigal Adjei kurzerhand Auslauf. Und die deutsche Mehrkämpferin mit afrikanischen Wurzeln fand diesen in der Fußgängerzone, brachte sich inmitten der dahinschlendernden Menschen auf Betriebstemperatur. Näher kann man einem Athleten kaum sein. Willkommen bei der 16. Golden-Roof-Challenge – dem Sprungspektakel aus nächster Nähe.