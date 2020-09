Angler stürzte in Stams in Teich: Passanten wurden zu Lebensrettern

Stams – Ein couragierter Zeuge und eine Ärztin retteten am Samstag wohl einem 56-Jährigen das Leben. Der Österreicher war gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Kindern am Angelteich in Stams beim Angeln. Als sich die Familie gegen 12.45 Uhr auf den Heimweg machte, brach der Mann plötzlich zusammen und stürzte in das Wasser.