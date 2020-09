Tödlicher Unfall in Innsbruck: 16-Jähriger stürzte mit Fahrrad

Innsbruck – Ein 16-Jähriger kam am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck ums Leben. Der Jugendliche fuhr gegen 17.40 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Tummelplatzweg in Richtung Norden. Gleichzeitig war ein 42-Jähriger zu Fuß in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Er schob einen Kinderwagen, in dem sein sechs Wochen alter Sohn lag.