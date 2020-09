Zusammenstoß von zwei Motorrädern in Thiersee: Beide Biker verletzt

Thiersee – Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Samstag auf der Thierseestraße (L 37) bei Thiersee ereignet: Dort war ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad in Richtung Landl unterwegs. In einer leichten Linkskurve überholte er einen Pkw, übersah dabei allerdings das entgegenkommende Motorrad einer 55-jährigen Landsfrau.