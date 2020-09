Maas erhöht Druck auf Moskau im Fall Nawalny

Berlin – Der deutsche Außenminister Heiko Maas erhöht den Druck auf Russland, zur Aufklärung der Vergiftung des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny beizutragen. In Hinblick auf das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag: "Ich hoffe nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern."

Bisher hatte die deutsche Bundesregierung eine Verknüpfung des Falls Nawalny mit dem deutsch-russischen Gasprojekt vermieden. Maas betonte aber auch, dass ein Stopp der fast fertig gebauten Pipeline auch deutschen und europäischen Firmen schaden würde: "Wer das fordert, muss sich der Konsequenzen bewusst sein. An Nord Stream 2 sind mehr als 100 Unternehmen aus zwölf europäischen Ländern beteiligt, etwa die Hälfte davon aus Deutschland." Die Debatte jetzt allein auf Nord Stream 2 zu verengen, werde dem Fall nicht gerecht. An dem Pipeline-Projekt ist auch die österreichische OMV beteiligt.

"Wenn es in den nächsten Tagen auf der russischen Seite keine Beiträge zur Aufklärung gibt, werden wir mit unseren Partnern über eine Antwort beraten müssen", machte Maas deutlich. "Wenn wir über Sanktionen nachdenken, sollten diese möglichst zielgenau wirken."

Russland bestreitet Vergiftung

Russland bestreitet, in die Vergiftung des 44 Jahre alten Oppositionellen verwickelt zu sein, laut Maas gibt es aber "viele Indizien" dafür. Das Nervengift Nowitschok habe sich in der Vergangenheit im Besitz russischer Stellen befunden und sei nur einer sehr kleinen Gruppe von Menschen zugänglich. "Und das Gift wurde von staatlichen Stellen bereits für den Anschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal verwendet. Wenn sich die russische Seite nicht an der Aufklärung des Verbrechens an Herrn Nawalny beteiligt, wäre das ein weiteres Indiz für die Tatbeteiligung des Staates. Sollte es über Verschleierungen und Nebelkerzen nicht hinausgehen, müssen wir davon ausgehen, dass Russland etwas zu verheimlichen hat", sagte Maas.

TT-ePaper gratis testen und eine von fünf Snow Cards Tirol gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

ABD0091_20200903 - BERLIN - DEUTSCHLAND: 03.09.2020, Berlin: Die Fahne Russlands weht auf der Botschaft (l) nahe der Universitätsklinik Charité mit dem Bettenhaus. In der Klinik wird der russische Regierungskritiker Nawalny nach einer Vergiftung behandelt. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. - FOTO: APA/dpa/Kay Nietfeld © Kay Nietfeld

Der deutsche Außenminister würde Nawalny gern besuchen, "wenn es sein Gesundheitszustand zulässt". Der 44-Jährige war vor mehr als zwei Wochen bei einem Inlandsflug in Russland unter heftigen Schmerzen ins Koma gefallen. Zunächst wurde er in einem Krankenhaus in Sibirien behandelt. Nach internationalem Druck und auf Drängen seiner Familie wurde er dann in die Berliner Universitätsklinik Charité verlegt.

Kritik an Wahlkampf von US-Präsident Trump

US-Präsident Donald Trump warf Maas indes ein ruchloses Verhalten im amerikanischen Wahlkampf vor. Trump hatte Briefwähler zum Versuch einer doppelten Stimmabgabe ermutigt – dazu sagte Maas der Bild am Sonntag: "Es ist verstörend, dass ein amerikanischer Präsident glaubt, so etwas nötig zu haben." Er setze auf die Vernunft und den gesunden Menschenverstand der Amerikaner, "damit der ruchlose Versuch scheitert, Zweifel an der Gültigkeit der Wahl zu säen, um später womöglich eine Wahlniederlage nicht zu akzeptieren", sagte der SPD-Politiker.