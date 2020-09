Kleine Emilia hatte es eilig: Im Krankenwagen bei Kematen geboren

Kematen – Knall auf Fall ging es am Samstag in den frühen Morgenstunden bei einem Krankentransport in Kematen: Eigentlich wollte ein Notarztteam eine Hochschwangere in die Klinik Innsbruck einliefern. Doch das Baby hatte andere Pläne: Nur wenige Minuten, nachdem der Transport im Kreuzungsbereich Rauthweg/Melachweg in Kematen unterbrochen werden musste, erblickte die kleine Emilia das Licht der Welt. Es war die zweite Geburt binnen zweier Wochen in einem Tiroler Krankenwagen. Am 27. August waren zwei Notfallsanitäter auf der Fahrt ins Krankenhaus kurz vor der Klinik Innsbruck zu Geburtshelfern eines kleinen Buben geworden.