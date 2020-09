Neue E-Commerce-Förderung für KMU aufgelegt

Wien – Mit einem neuen Fokus in der Digitalisierungsförderung werden Klein- und Mittelunternehmen (KMU) im E-Commerce gefördert. Über das aws gibt es insgesamt zwei Millionen Euro für eine Verstärkung und Professionalisierung der digitalen Vertriebs- und Vermarktungsmaßnahmen. "Ein guter Online-Shop ist für viele KMU der Schlüssel zum Erfolg", so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung.