Fesche Schneidermeisterin: Lisa Chitana Harasser aus Ellmau ist Miss Alpin

Innsbruck – Sie hat es in ihrem Beruf zu Meisterehren gebracht, nun ist sie auch Miss Alpin: Lisa Chitana Harasser, 20 Jahre, wohnhaft in Ellmau. „Ich konnte es fast nicht glauben, als mein Name fiel“, sprudelt es aus der immer gut aufgelegten Unterländerin heraus. Nachsatz: „Wir waren so eine coole Gruppe – ich hätte es jeder anderen auch vergönnt!“ Ihr Freund, die Eltern, die Schwester, viele Freundinnen – sie alle jubelten bei der von Kati Pletzer-Ladurner und Romana Exenberger im Casino Innsbruck organisierten Miss-Alpin-Wahl mit. Apropos Freundinnen: „Diese haben mich schon seit fast einem Jahr bedrängt, bei der Wahl mitzumachen“, erzählt die Ellmauerin im TT-Interview.