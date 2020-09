„Schwere Straftat" in Gipfelbuch gebeichtet: 26-Jähriger klärte Fall auf

Absam – Der mysteriöse Fall rund um eine Art „Beichte" in einem Gipfelbuch konnte geklärt werden. Nach dem medialen Zeugenaufruf meldete sich ein 26-Jähriger beim LKA Tirol und gab an, der Verfasser des Eintrags zu sein. Er hatte aus Unbesonnenheit gehandelt, so der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei. Dass er eine Straftat begangen hätte, wie im Gipfelbuch zu lesen war, verneinte der 26-Jährige.