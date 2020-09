Serena Williams kämpfte sich gegen Griechin Sakkari ins Viertelfinale

Serena Williams erreichte am Montag mit viel Mühe das Viertelfinale der US Open in New York. Die als Nummer 3 gesetzte US-Amerikanerin besiegte die Griechin Maria Sakkari nach 2:28 Stunden mit 6:3,6:7(6),6:3 und ist nun noch drei Siege vor ihrem großen Ziel entfernt. Mit dem siebenten US-Open-Titel und dem 24. Major-Triumph könnte Williams endlich den Allzeitrekord von Margaret Court (AUS) einstellen.