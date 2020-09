Italienischer Mörder entkam zum dritten Mal aus Gefängnis

Rom – In Italien ist ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder zum dritten Mal aus dem Gefängnis entkommen. Der 60-jährige Giuseppe Mastini nutzte einen Freigang am Samstag, um aus seinem Hochsicherheitsgefängnis auf Sardinien zu fliehen, wie die Polizeigewerkschaft ES Polizia am Montag mitteilte. Die Polizei sei auf der Jagd nach dem Verbrecher.