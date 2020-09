Innsbrucker Herbstmesse findet trotz Corona statt, aber heuer „light“

Auf Basis eines mit den Behörden akkordierten Covid-19-Präventionskonzeptes soll ein attraktives Produktangebot mit angepassten Rahmenprogramm unter einem Dach, in einem möglichst sicheren Umfeld, zur Verfügung stehen und die heimische Wirtschaft ankurbeln, so die Congress Messe Innsbruck (CMI) in einer Aussendung am Dienstag. Um die Messe besuchen zu können, müssen sich Besucher im Sinne der Kontaktnachverfolgung registrieren und werden gebeten, das Online-Ticket zu nutzen.