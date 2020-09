Brexit: Premier Johnson nennt Nordirland-Regelung "widersprüchlich"

London – Bei der neuen Brexit-Gesprächsrunde am heutigen Dienstag in London will der britische Premierminister Boris Johnson einem Pressebericht zufolge das Thema Nordirland ansprechen. Hier sei das Scheidungsabkommen mit der EU aus Sicht Johnsons "widersprüchlich", berichtete die Zeitung Telegraph am Montag. Johnson betrachte den Vertrag als juristisch unklar.

Dieser führe demnach dazu, dass Nordirland vom restlichen Vereinigten Königreich isoliert würde. Dies sei beim Abschluss des Abkommens im vergangenen Jahr noch nicht absehbar gewesen. Die britische Regierung hat im Austrittsabkommen insbesondere zugesagt, eine harte Grenze zwischen dem EU-Land Irland und dem britischen Nordirland zu vermeiden. Ein Abrücken von der Vereinbarung könnte zu einem Konflikt mit Irland und mit Nationalisten in Nordirland führen.

Chef-Unterhändler David Frost fordert "mehr Realismus"

Indessen hat London – kurz vor Beginn der neuen Verhandlungsrunde über den Handelspakt nach der Brexit-Übergangsphase – den Druck auf die EU stark erhöht. Londons Chef-Unterhändler David Frost forderte von Brüssel "mehr Realismus". "Wir reden jetzt seit sechs Monaten und können es uns nicht mehr leisten, über ausgetretenes Terrain zu gehen", sagte Frost anlässlich der achten Verhandlungsrunde mit der EU.

Die Gespräche mit EU-Unterhändler Michel Barnier sollten am Dienstagnachmittag in London starten. "Wir müssen Fortschritte in dieser Woche machen, wenn wir noch rechtzeitig eine Einigung finden wollen", forderte Frost. Die EU müsse bei den Verhandlungen anerkennen, dass Großbritannien ein souveräner Staat ist. Bereits zuvor hatte London den Ton deutlich verschärft; beide Seiten überzogen sich daraufhin mit Vorwürfen.

Pressestimmen "Times" (London) "Zweifellos ist jedwede Andeutung der Regierung, sie könne das EU-Austrittsabkommen brechen, zutiefst beunruhigend. Großbritannien ist ein Land, dass die Rechtsstaatlichkeit respektiert und seine internationalen Verpflichtungen erfüllt. "La Repubblica" (Rom) "Die Spannungen zwischen der EU und Großbritannien sind wieder hoch vor dem Hintergrund des Schreckgespenstes eines No-Deals über die zukünftigen Handelsbeziehungen, das zwischen Brüssel und London umher flattert. (...) Boris Johnson versucht, den Europäern Angst zu machen, er will nach Monaten des Patts eine starke Verhandlungsposition." "De Tijd" (Brüssel) "Der Brexit ist zurückgekehrt. Nur dass wir ihn angesichts der von Corona verursachten Rezession durch eine andere Brille betrachten. Das Bild hat sich verändert. (...) Wenn wir am 1. Jänner einen harten Brexit bekommen, wird das zu einem Export-Hindernis, das sich über Jahre hinziehen wird." "Neuen Zürcher Zeitung": "Auch Brüssel ist stur, sitzt aber wohl am längeren Hebel. Denn die Stärke in Handelsgesprächen wird letztlich von der Stärke der Wirtschaftskraft bestimmt. Johnson hält in seiner Not mit einer Drohung dagegen, mit der sich sein Land wirtschaftlich tief ins eigene Fleisch schneiden würde." "Público" (Lissabon) "Die Seifenoper des Brexits ist zurück. (...) Die Frage ist: Handelt es sich nur um eine Finte, um die Brexit-Wähler zu befriedigen, oder um eine echte Drohung? Man muss abwarten, um den Inhalt des Gesetzes zu kennen. Aber in Brüssel geht die Geduld zur Neige."

Nach einem Bericht des "Telegraph" könnte es sogar noch heftiger kommen: Demnach will Premierminister Boris Johnson am Dienstag verkünden, dass das Brexit-Abkommen "widersprüchlich" sei und neu geschrieben werden müsse. Ein Regierungssprecher wollte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur den Bericht zunächst nicht kommentieren. Bereits zuvor hatte die "Financial Times" geschrieben, dass London das schon gültige Austrittsabkommen teilweise infrage stellen würde.

Kaum Fortschritte

In den bisherigen Verhandlungen hatte es kaum Fortschritte gegeben. Vor der neuen Gesprächsrunde hatte London die EU brüskiert, auch indem Johnson Brüssel eine Frist für eine Einigung bis 15. Oktober setzte und nahelegte, London könne auf ein Abkommen auch gut verzichten.