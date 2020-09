Gesichtserkennung laut Innenministerium im Regelbetrieb

Wien – Das Gesichtserkennungssystem des Innenministeriums ist nach einem rund einjährigen Versuchs- mit Anfang August in den Regelbetrieb übergegangen. Dies berichtete das ORF-Mittagsjournal am Dienstag u.a. aufgrund einer parlamentarischen Anfragebeantwortung der NEOS. Laut BMI-Sprecher Harald Sörös wurde das System bisher 581 Mal in Anspruch genommen und 83 Verdächtige durch die Software identifiziert.