Nach schwerem Erdbeben in Amatrice: Fünf Angeklagte verurteilt

Rieti – Vier Jahre nach dem schweren Erdbeben im italienischen Amatrice mit 299 Toten sind fünf Angeklagte zu Haftstrafen zwischen fünf und neun Jahren verurteilt worden. Das Gericht in Rieti sprach die Männer am Dienstag wegen ihrer Mitschuld am Einsturz zweier Sozialbauten in erster Instanz schuldig, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.