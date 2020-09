Hörl gegen „Zwangsbeglückung“ beim Plastikmüll

Innsbruck – Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) bekommt mit ihrem vorgestellten Drei-Punkte-Plan gegen Plastikmüll scharfen Gegenwind vom ÖVP-Wirtschaftsflügel in Tirol. Man brauche keine „zentralgesteuerte Zwangsbeglückung, sondern föderale Lösungen, die gemeinsam zum Ziel führen“, richtete ÖVP-Abg. und Tiroler Wirtschaftskammer-Vizechef Franz Hörl der Ministerin aus.

„Ein bundesweites System ist der komplett falsche Ansatz. Jene Bundesländer, die ihre Quoten längst über dem mit 90 Prozent definierten EU-Ziel für 2029 haben, brauchen keine Experimente. Tirol gehört mit einer Recyclingquote von 96 Prozent bereits zu den Spitzenreitern“, betonte Hörl. Der Zillertaler Hotelier nahm gleichzeitig die Verantwortlichen in der Bundeshauptstadt ins Visier. Dort herrsche nämlich beim Thema Recycling „Steinzeit“, so der ÖVP-Nationalrat, der beim Müll in den Wienern „echte Schlawiner“ ausmachte.