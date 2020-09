Kletterer in Scheffau von fußballgroßem Stein getroffen

Scheffau – Ein Kletterer ist am Dienstag in Scheffau von einem Stein getroffen und schwer verletzt worden. Der 31-Jährige wollte mit einem Begleiter die Tour „Clear Water“ (7+ UIAA) in der Südwand der Kopfkraxe klettern. Der Begleiter machte den Vorstieg und wurde vom 31-Jährigen gesichert.

Als der Begleiter bereits an der zweiten Zwischensicherung war, warnte eine vorauskletternde Seilschaft die beiden vor einem Steinschlag. Der vorsteigende Kletterer konnte sich noch rechtzeitig an die Wand lehnen, während der am Einstieg stehende 31-Jährige von einem etwa fußballgroßen Stein an der rechten Hand getroffen wurde. Der Einheimische zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Salzburg geflogen.