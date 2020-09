Berlusconi: "Ich kämpfe gegen eine höllische Krankheit"

Rom – Der an Covid-19 erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi, der seit Donnerstag vergangener Woche in einem Mailänder Krankenhaus liegt, hat das Coronavirus als "höllische Krankheit" bezeichnet. "Ich kämpfe, um von dieser höllischen Krankheit, die sehr schlimm ist, zu genesen", sagte der 83-Jährige in einem Telefonat mit Anhängern seiner Partei Forza Italia am Dienstagabend.

Tests hätten ergeben, dass die Virenlast des Covid-19 bei ihm sehr stark sei. "Ich strenge mich an und hoffe, sobald wie möglich wieder zurückkehren zu können", sagte Berlusconi, der auch vom Krankenhaus aus Wahlkampf für seine rechtskonservative Forza Italia in Hinblick auf die Regional- und Teilkommunalwahlen am 20. und 21. September betreibt. Zu den Wahlen sind 18 Millionen Italiener aufgerufen. Berlusconis Stimme klang schwach.

Behandlung mit Remdesivir

Berlusconi, der am 29. September seinen 84. Geburtstag feiert, wird derzeit mit dem antiviralen Medikament Remdesivir behandelt, das auch bei Therapien gegen Ebola eingesetzt wurde. Wann der TV-Unternehmer das Krankenhaus verlassen wird, ist noch offen.

Berlusconis persönlicher Arzt Alberto Zangrillo zeigte sich optimistisch. "Berlusconi kämpft gegen eine heimtückische Krankheit und man darf nicht denken, schon gewonnen zu haben. Jede Stunde, die vergeht, bringt uns der Genesung näher", sagte Zangrillo im Interview mit RAI 3 am Dienstagabend. Der Patient reagiere positiv auf die Therapie.

TT-ePaper gratis testen und eine von fünf Snow Cards Tirol gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt mitmachen Ich bin bereits Abonnent

Die Anhänger seiner Forza Italia rief Berlusconi auf, sich gegen die "unfähige Regierung" von Premier Giuseppe Conte einzusetzen. Es sei an der Zeit, dass es zu einem Regierungswechsel in Italien komme und ein Sieg der Mitte-Rechts-Parteien bei den Regionalwahlen könnte dies beschleunigen, argumentierte Berlusconi.