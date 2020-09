Weiterer Oppositionspolitiker in Belarus in Haft, EU-Sanktionen gefordert

Die eigentliche Frage hinter dem Konflikt nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Weißrussland sei "das System Putin, das die gesamte Region in Atem hält und in der Hand hält" und "die Frage, ob die Idee von Freiheit und Demokratie sich weiter nach Osten fortpflanzt", sagte Weber. Auch der Anschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny sei ein klares Signal des System Putins, dass man bereit sei zu töten, um die Macht zu verteidigen. Deswegen brauche Europa eine Entscheidung für weniger Abhängigkeit. Europa habe genug Gasleitungen und über den Bau von Flüssiggas-Terminals an den Küsten könne es sich auch international mit Gas versorgen. Es gehe nicht in erster Linie um Wirtschaft. "Es geht heute in allererster Linie um die Frage, ob wir die Grundwerte, in denen wir leben dürfen als Europäer, ob wir die verteidigen und respektieren."