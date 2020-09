Eine neue Herausforderung für Hamilton: Teambesitzer mit Umweltausrichtung

Die erste Station wird die Atlantik-Küste in Senegal sein. Gefahren wird am Ufer des rosa gefärbten Lac Rose, rund 30 Kilometer von der Hauptstadt Dakar entfernt. Mit der Auftaktveranstaltung soll auf den stetig wachsenden Plastikmüll im Meer und den steigenden Wasserspiegel aufmerksam gemacht werden.

Im März folgt das Rennen in Sharaan in Saudi-Arabien, einem Gebiet mit starker Wüstenbildung. Danach steht das Bergrennen im Distrikt Mustang in Nepal im Herzen des Himalaya auf dem Programm. Neben dem sportlichen Aspekt steht die Sensibilisierung für den Gletscherschwund im Mittelpunkt. Weiter geht es in Kangerlussuaq auf Grönland. Auch dort sollen die schmelzenden Eismassen zum Thema werden. Das Finale findet schließlich im Regenwald des brasilianischen Bundesstaates Para statt, einem durch Brandrodung abgeholzten Landstrich im Amazonas-Gebiet. (APA)