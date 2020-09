Novak scheiterte in Kitzbühel in der ersten Runde an Qualifikant Marterer

Kitzbühel – Sebastian Ofner bleibt beim Generali Open in Kitzbühel der einzige rot-weiß-rote Beitrag im Achtelfinale. Sein Landsmann Dennis Novak verpasste am Mittwoch beim mit 542.695 Euro dotierten Sandplatzturnier in der Gamsstadt den Sprung unter die letzten 16.

Österreichs Nummer zwei, in der Vorwoche noch bei den US Open in New York im Einsatz, musste sich in einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie nach 1:44 h Spielzeit dem deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer 6:7,4:6 geschlagen geben.