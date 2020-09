52-Jähriger stürzte bei Malerarbeiten in Steeg von Leiter

Steeg – Bei Malerarbeiten an einem Gebäude in Steeg stürzte am Mittwoch ein 52-Jähriger von einer Leiter. Der Mann wollt gegen 12 Uhr über eine etwa drei Meter hohe Leiter auf ein Flachdach absteigen. Plötzlich dürfte diese gekippt sein. Der Maler stürzte etwa zwei Meter in die Tiefe und blieb verletzt auf dem Dach liegen.