Ibiza-U-Ausschuss: Wie Finanzminister Löger den Proporz lernte

Wien – Die SPÖ-Fraktion im Ibiza-Untersuchungsausschuss beklebt ihr Aktenwagerl passend zum Geschehen des Tages. Gestern waren es zwei Emojis, Daumen rauf und Daumen runter. Mit Daumen rauf hatte der damalige Finanzminister Hartwig Löger ein SMS von Vizekanzler FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache quittiert, in dem sich Strache für die Unterstützung von Peter Sidlo bei der Kür in den Casinos-Vorstand bedankte. Löger versuchte vor den Abgeordneten zu relativieren: „Da geht mir das Geimpfte auf. Der in diesem Fall ranzige Daumen heißt ,Ja danke, aber gib eine Ruh’.“