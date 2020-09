Einbrüche, Drohung, Körperverletzung: 23-Jähriger in Wattens festgenommen

Der Mann wird beschuldigt, am vergangenen Sonntag in ein Sportgeschäft in Uderns eingebrochen zu sein und aus einer Handkassa einen dreistelligen Eurobetrag gestohlen zu haben. Bereits am 22. August soll er in einem Gastronomiebetrieb in Stumm im Zillertal einen Einmietbetrug begangen und eine Trinkgeldkassa gestohlen haben.