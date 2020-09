Ofner schnupperte an Sensation, viele Top-Asse im Kitzbühel-Achtelfinale out

Kitzbühel - Sebastian Ofner ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel als letzter Österreicher im Einzel-Bewerb im Achtelfinale ausgeschieden. Ofner musste sich dem favorisierten Argentinier Diego Schwartzman am Donnerstag knapp mit 2:6,6:2,5:7 geschlagen geben. Mit dem 24-jährigen Steirer verabschiedeten sich auch der in der Gamsstadt topgesetzte Italiener Fabio Fognini und die Nummern drei bis fünf des Turniers.