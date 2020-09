Zwei Männer in Jenbach bei Streit schwer verletzt

Jenbach – Am Donnerstagfrüh gegen 6.30 Uhr kam es in einer Wohnung in Jenbach aus bisher unbekanntem Grund zu einem Streit zwischen zwei Männern. Als der Streit eskalierte fügten sich die Beiden gegenseitig schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.