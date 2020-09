Hochsommer im September: Fast 30 Grad in Tirol ab Sonntag

Innsbruck – Fast 30 Grad, wolkenloser Himmel, Sonne satt: Was klingt wie die Aussichten für einen perfekten Juli-Tag, ist tatsächlich die Wetterprognose für die kommende Woche in Tirol. "Hochsommer im September haben wir selten, aber jetzt werden wir ihn erleben", prognostiziert Werner Troger von den Meteo Experts.

Vor den Super-Sommertagen gibt es am Himmel über Tirol noch ein wenig Abwechslung. "Am Freitag und Samstag erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken", sagt der Meteorologe. Wenn sich die Nebelfelder aufgelöst haben, dann kann es im Inntal "richtig freundlich werden". Regen spielt – wenn überhaupt – eine untergeordnete Rolle. "Ganz lokal kann es den einen oder anderen gewittrigen Schauer zum Abend hin geben. Aber wir haben ja September, da sind die Regenfälle nicht mehr so stark." Sommerlich sind die Temperaturen bei bis zu 25 Grad.