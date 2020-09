Neuer Großbrand am Hafen von Beirut gelöscht, Hilfsgüter zerstört

Beirut – Nach stundenlangem Kampf gegen die Flammen haben die Einsatzkräfte in Beirut einen neuen Großbrand gelöscht, der nur fünf Wochen nach einem verheerenden Feuer am Hafen der libanesischen Hauptstadt ausgebrochen war. Über den Ruinen des schon damals nahezu völlig zerstörten Hafengeländes standen am Freitag weiter riesige Rauchwolken. Eine bisher unbekannte Menge an Hilfsgütern wurde zerstört.

Das neuerliche Feuer war am Donnerstag in einem Lagerhaus des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgebrochen. Darin befanden sich nach Angaben der Organisation "tausende Lebensmittelpakete und eine halbe Million Liter Öl". Da diese nun zerstört seien, werde es "Einschränkungen bei der humanitären Hilfe sowohl im Libanon als auch in Syrien geben". Die Ursache des neuen Brandes blieb zunächst unklar.

Mehr zum Thema: 🔗 Beirut zwischen Wut und Verzweiflung: „Ihr seid alle Mörder“ 📽️ Video | Feuer im Hafen von Beirut Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Bei einer Doppelexplosion im Hafen von Beirut waren am 4. August mehr als 190 Menschen getötet und über 6500 weitere verletzt worden. Die Explosion von rund 2750 Tonnen ungesichert gelagertem Ammoniumnitrat richtete massive Zerstörungen in der libanesischen Hauptstadt an, rund 300.000 Menschen wurden obdachlos. (APA, AFP)