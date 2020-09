Vier-Jahres-Vergleich: Vertrauen in Impfungen in Österreich gestiegen

In Indonesien, auf den Philippinen, in Pakistan und Südkorea sank das Impfstoffvertrauen in allen drei abgefragten Elementen (Sicherheit, Wirksamkeit und Wichtigkeit), berichteten die Studienautoren. Die Philippinen hatten Ende 2015 in Bezug auf alle drei Punkte zu den zehn weltweit führenden Ländern gehört. Im Jahr 2017 gab der Pharmakonzern Sanofi bekannt, dass ein neu eingeführter Dengue-Impfstoff ein Risiko für Personen darstellt, die zuvor nicht dem Virus ausgesetzt waren. Neben Empörung und Panik in der Bevölkerung, in der fast 850.000 Kinder den Impfstoff erhalten hatten, löste das auch einen deutlichen Rückgang beim Impfstoffvertrauen aus. Auch politische Instabilität und religiöser Extremismus führten in einigen Ländern zu Vertrauenseinbußen.