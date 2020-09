Gute Beziehung hielt Psyche im Corona-Lockdown gesund

Krems, Wien – Der Lockdown war vor allem für Menschen in einer schlechten Beziehung eine Herausforderung. Sie hatten währenddessen ein dreimal so hohes Risiko für Depressionen und Angstattacken, zeigten Forscher der Donau-Uni Krems. Alleinstehenden erging es besser, am seltensten zeigten Leute in guten Beziehungen Symptome, berichten die Wissenschafter im Fachjournal Plos One.