Deutsche Boxer im Ötztal in Quarantäne: Aufruf an mögliche Kontaktpersonen

Längenfeld – 26 Mitglieder, Betreuer und enge Kontaktpersonen einer deutschen Sportmannschaft, die sich zurzeit in Längenfeld (Bezirk Imst) im Tiroler Ötztal in einem Trainingslager befinden, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die Pressestelle des Landes Tirol Samstagmittag bekannt. Nach Informationen zunächst des Nachrichtenmagazins Spiegel handelt es sich um das deutsche Box-Olympiateam.

Von der Landespressestelle wurde das weder bestätigt noch dementiert, man verwies auf die Anonymität der Daten. Von der Austria Presse Agentur auf die Coronavirus-Fälle angesprochen bestätigte aber Beatrice Bastian, die Competition Managerin des deutschen Box-Verbandes (DVB), am Samstag, dass sich die deutsche Olympia-Mannschaft der Boxer in Längenfeld aufhalte.

Alle positiv getesteten Personen müssten nun eine zehntägige Quarantäne einhalten, hieß es aus dem Landhaus. Eigentlich sollte das Trainingslager am (heutigen) Samstag enden. "Wir haben einen eigenen Hoteltrakt, einen eigenen Essenraum, einen eigenen Seiteneingang. Die Boxer haben ausschließlich miteinander trainiert", sagte Müller, der auch wenige Tage in Längenfeld war, aber früher abgereist ist und mittlerweile negativ getestet wurde.

Das Land Tirol veröffentlichte am Samstag einen Aufruf an potenzielle Kontaktpersonen. Eventuelle Kontakte könnten sich zwischen 5. und 9. September in Längenfelder Lebensmittelgeschäften, insbesondere im Sparmarkt und in den M-Preis-Filialen sowie im Dorfwirt, im Cafe Schonger und in der Brothers Coffee Bar ergeben haben.