Immer mehr Rinder in Nepal ausgesetzt: Kühe retten auf dem Motorrad

Kathmandu – Ram Bahadur Neupane kann Motorrad fahren, auch wenn im Sitz hinter ihm ein Helfer ein krankes sich windendes Kalb festhält. In den sechs Jahren, in denen der heute 57-Jährige nun schon alle paar Tage Kühe von den Straßen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu rettet und sie pflegt, hat er gelernt, ihre Bewegungen auszubalancieren. Nur anfangs war er ab und zu mit dem Motorrad gestürzt und hatte sich dabei blutige Hände und Knie geholt.

Obwohl im wenig entwickelten Nepal die Mehrheit der Menschen in der Landwirtschaft arbeitet, geben mehr und mehr Leute diese Tätigkeit auf – und damit auch ihre Kühe. Einige suchen in den Städten Arbeit.

Städte und Dörfer an der relativ offenen Grenze zu Indien melden, dass viele Kühe aus dem Nachbarland kommen. Denn: Die indische Regierung lässt Kühe zunehmend schützen. Selbsternannte Kuhschützer haben schon Transporte zu Schlachthäusern gestoppt und Menschen getötet, die Rindfleisch aßen. So haben viele Inder Angst, den Tieren etwas anzutun und lassen sie Richtung Nepal frei.

Ram Bahadur Neupane hofft, sich eines Tages wenigstens ein geeigneteres Transportmittel leisten zu können. Denn anders als etwa in der Schweiz, wo in den steilen Alpen kranke Kühe auch mal in Seilen an einem Helikopter ins Tal geflogen werden, hat er meistens nur sein Motorrad - und nur ganz selten mal ein Mietfahrzeug.