Mann in Hinterriß unter Hoflader eingeklemmt: schwer verletzt

Hinterriß – Schwer verletzt hat sich am Samstagvormittag ein Mann in Hinterriß. Der 32-jährige Deutsche lenkte einen Hoflader auf einem Privatgrundstück schräg fahrend auf einer leichten Böschung. Mit der am Hoflader montierten Gabel wollte der Mann einen Baumstamm anheben, um diesen zu Unterlüften. Dabei rutschte das Fahrzeug ab und kippte um. Der Lenker wurde darunter eingeklemmt und erlitt einen offenen Bruch des Unterschenkels.