Unfall in Matrei: Lenkerin übersah bei Einfahrt auf Felbertauernstraße Auto

Matrei in Osttirol – Ein Unfall hat am Samstagnachmittag in Matrei einen Rettungseinsatz zur Folge gehabt. Eine 79-jährige Nordtirolerin bog um 14.17 Uhr mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Felbertauernstraße in Richtung Mittersill ein. Dabei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden Pkw. Der Lenker dieses Wagens, ein 26-jähriger Osttiroler, versuchte noch nach links auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer ist nicht bekannt.