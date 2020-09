Moped stieß in Tarrenz mit Kleinmotorrad zusammen: Drei Verletzte

Tarrenz – Am Samstagnachmittag sind in Tarrenz zwei Zweiräder aufeinander geprallt. Eine 15-jährige Tirolerin lenkte gegen 16.30 Uhr in Tarrenz ihr Moped vom Ortsteil Dollinger auf einem Gemeindeweg in Richtung Strader Brücke. Am Sozius führte sie einen 19-jährigen Tiroler mit. Bei einer Kreuzung wollte die Jugendliche vom Gemeindeweg in die Strader Gemeindestraße einbiegen. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden Kleinmotorrad zusammen. Gelenkt wurde dieses von einem 73-Jährigen, ebenfalls aus Tirol. Alle Beteiligten kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus Zams gebracht. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. (TT.com)