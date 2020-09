Heizöl in Deutschland so günstig wie vor 16 Jahren

Hamburg – Der Heizölpreis ist in Deutschland flächendeckend unter die Marke von 40 Euro gefallen und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie vor mehr als 16 Jahren. Das Info-Portal Tecson meldete am Freitag einen bundesweiten Durchschnittspreis von 39,70 Euro für 100 Liter (bei Abnahme von 3000 Litern, inkl. Mehrwertsteuer).

Zum anderen ist der Euro stark und der Dollar schwach. Seit Mai hat der Eurokurs um fast zehn Prozent zugelegt, von 1,08 auf rund 1,18 Dollar. Weil das Öl in Dollar bezahlt wird, können sich die Europäer mehr Öl für den gleichen Betrag an Euros kaufen. In Euro gerechnet hat sich der Rohölpreis für Brent von 60 auf weniger als 35 Euro je Barrel verbilligt. Das merken nicht nur Heizöl-Käufer, sondern auch Autofahrer. Der Liter Diesel ist an manchen Tankstellen zu manchen Tageszeiten wieder für einen Euro zu bekommen.