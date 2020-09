Das nächste besondere Schuljahr: Start für rund 95.000 Tiroler Schüler

Innsbruck – Federpennal, Schultasche, Schultüte ... und Mund-Nasen-Schutz. Die Grundausrüstung für Montag steht fest. 95.000 Tiroler Schüler, Tausende Kinder in den Horten und Kindergärten, dazu 10.500 Lehrer und 5100 Betreuer: Für alle beginnt wieder der Alltag. Der soll so „normal“ wie möglich sein. Doch der Alltag beginnt gleich mit einer neuen Verordnung. Und die sieht vor, dass außerhalb der Klassenzimmer ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss.

In den Schulen tagten in den vergangenen Tagen und Stunden die Krisenteams. Hier ging es vor allem um die Vermeidung von Ansteckungen, Regeln für Konferenzen und den Umgang mit der neuen Verordnung. Kinder und Jugendliche mit Symptomen – von Husten, Halsweh bis Fieber – sollten unbedingt dem Unterricht fernbleiben. Bildungsministerium und Bildungsdirektion haben die Lehrer angewiesen, zu Schulbeginn besonders auf den Leistungsstand der Schüler zu achten und ausreichend Zeit einzuplanen, um Defizite auszugleichen, die im Zeitraum des Home-Schoolings aufgetreten sind.

Auch die Kinderbetreuung startet in ein „neues Jahr“ – in insgesamt 859 Einrichtungen im ganzen Land. Dieser Tage bekommen alle Eltern von Kindern in Tirol, die eine Kinderkrippe, einen Kindergarten oder einen Hort besuchen, einen Brief von Bildungslandesrätin Beate Palfrader. Zentrales Thema auch hier: die Betreuung in Zeiten von Corona.