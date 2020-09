25-Jähriger verunglückt bei Bergtour in den Zillertaler Alpen

Brandberg – Am Sonntag stieg ein 25-Jähriger zusammen mit drei Kollegen in Brandberg auf die Reichenspitze in den Zillertaler Alpen auf. Gegen 14 Uhr befand sich die Gruppe im Abstieg in Richtung Kuchlmooskees, als der 25-Jährige beim Übergang vom Fels auf Schnee ausrutschte und etliche Meter talwärts rutschte.