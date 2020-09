92-Jähriger zwei Wochen nach Unfall auf Schutzweg in Wörgl verstorben

Wörgl – Zwei Wochen nach einem Verkehrsunfall in Wörgl ist ein 92-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Mann war am 13. September auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Ein Rettungshubschrauber hatte den schwer verletzten Mann in die Innsbrucker Klinik geflogen, später wurde er ins BKH Kufstein verlegt.