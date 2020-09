Wakeboard-Saisonfinale in der Area 47: Für Hausherr Köck war auch Platz zwei „cool“

Haiming – Akrobatik am Brett und am Wasser bewiesen sowohl die Teilnehmer der 4. Tyrolean Masters als auch jene beim Finale des Austria-Wakeboardcups am Samstag in der Area 47. Nach einer durch Corona-Vorgaben schwierigen Saison freuten sich Michi Krikula als Spartenleiter im Österreichischen Wasserski- und Wakeboardverband und Chris Schnöller von der Area 47 über ein gelungenes Saisonfinale. Die auf 200 Zuseher limitierte Zuseherschar wurde Zeuge der Kür der neuen Meister. Die erst 15-jährige Mariella Flemme (OÖ) und der 17-jährige Nicki Pranger (NÖ) strahlten schließlich vom Siegerpodest. Für Lokalmatador Johannes Köck glänzte ÖM-Silber.