EU will Aussetzung von Slot-Regeln für Fluglinien verlängern

Brüssel – Die EU-Kommission will die Aussetzung der Slot-Regeln für Fluglinien wegen der Coronapandemie verlängern. "Das Luftverkehrsaufkommen ist nach wie vor gering" und werde sich voraussichtlich auch nicht so bald erholen, erklärte Verkehrskommissarin Adina Valean am Montag. Um den Airlines Planungssicherheit zu gewähren, beabsichtige sie daher, die Ausnahmeregelung bis Ende März 2021 zu verlängern.