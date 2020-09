Einen Tag vor CL-Quali-Match gegen Rapid: Gent feuert Trainer Bölöni

KAA Gent hat sich noch vor dem Drittrunden-Spiel der Fußball-Champions-League-Qualifikation gegen Rapid am Dienstagabend (20.30 Uhr/live ORF 1) von Trainer Laszlo Bölöni getrennt. Der 67-jährige Rumäne war damit nicht einmal ein Monat im Amt. Unter seiner Führung gab es in der Liga zwei Niederlagen und immerhin den ersten Saisonsieg in bisher fünf Partien.