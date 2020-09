Neymars Wut: Rassismusvorwürfe nach wilden Rangeleien im Skandalspiel

Paris – Erst sah Neymar Rot, dann rief der wütende Superstar seine Rassismusvorwürfe in die TV-Kamera. Kurz nach den wilden Rangeleien bei der 0:1-Heimpleite von Paris Saint-Germain gegen Olympique Marseille beschimpfte der Brasilianer seinen Gegenspieler Alvaro Gonzalez via Twitter als „Idioten“ und bedauerte es, diesem nicht ins Gesicht geschlagen zu haben. Wegen ein paar Klopfern auf den Hinterkopf von Gonzalez war Neymar in der Nachspielzeit der Partie vom Platz geflogen. Auch zwei PSG-Kollegen und zwei Olympique-Profis mussten wegen der Schubsereien im Prinzenpark vorzeitig vom Feld.