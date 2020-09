Trump leugnet bei Besuch in Waldbrandgebieten den Klimawandel

Sacramento – US-Präsident Donald Trump hat bei einem Besuch in den Waldbrandgebieten in Kalifornien erneut den Klimawandel geleugnet. Das Weltklima werde sich bald wieder abkühlen, sagte Trump am Montag in Sacramento. „Es wird wieder kühler werden. Sie werden schon sehen“, sagte er zum Leiter der kalifornischen Behörde für natürliche Ressourcen, Wade Crowfoot.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden bezeichnete Trump am Montag als „Klima-Brandstifter“. Weil Trump den Klimawandel leugne, trage er auch eine Mitverantwortung für die Waldbrände, sagte Biden unmittelbar vor Trumps Ankunft in Kalifornien in einer Rede in seinem Heimatstaat Delaware. „Wenn ein Klima-Brandstifter vier weitere Jahre im Weißen Haus bekommt, wird sich niemand wundern, wenn noch mehr von Amerika in Flammen steht“, sagte Biden.