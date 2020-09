15-Jähriger prallte in Arzl mit Moped gegen Auto: Schwer verletzt

Arzl im Pitztal – Ein 15-Jähriger ist am Montagvormittag in Arzl im Pitztal mit seinem Moped gegen ein Auto geprallt. Dessen 36-jährige Lenkerin fuhr kurz vor 11 Uhr von einer unübersichtlichen Grundstücksausfahrt auf die Pitztaler Landesstraße (L16), was der Jugendliche zu spät bemerkt haben dürfte. Der 15-Jährige prallte gegen den Wagen und kam zu Sturz. Er wurde laut Polizei vermutlich schwer verletzt mit der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)