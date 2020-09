Zweites Massengrab in Panama mit Verbindung zu Sekte gefunden

Panama-Stadt – In Panama ist ein zweites Massengrab entdeckt worden, das mit einer Sekte in Verbindung gebracht wird. Das Grab befinde sich ebenfalls in der schwer zugänglichen und von Indigenen bewohnten Region Ngäbe Buglé, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Zur Zahl der Leichen bzw. deren Geschlecht ließen sich noch keine Angaben machen, erklärten die Ermittler. Die Ausgrabungen seien noch im Gange.