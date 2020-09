Frankreich fürchtet neue "Corona-Welle": Marseille bereits Infektionsherd

Marseille – Während ganz Frankreich eine "zweite Corona-Welle" fürchtet, ist sie für die Krankenschwester Elsa Simoncini bereits Realität. Sie arbeitet auf der Intensivstation des größten Krankenhauses von Marseille und nennt die Lage "beängstigend". Seit Mitte August sind die Neuinfektionen in der Hafenstadt regelrecht explodiert. Die Behörden verhängten am Montag schärfere Schutzmaßnahmen.

Marseille wird damit zum Testfall für den neuen Umgang Frankreichs mit der Pandemie. "Als wir diesen Sommer die Menschenmassen an den Stränden sahen, haben wir eine zweite Welle befürchtet", sagt Notfallschwester Simoncini. "Nun ist sie da." Mit zuletzt 275 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschreitet Marseille den Corona-Warnwert von 50 um mehr als das Fünffache. Selbst in Paris liegt die Fallzahl aktuell nur halb so hoch wie in der Mittelmeer-Stadt.