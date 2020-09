Rabiater Mann zertrümmerte mit Hammer die Fenster am Innsbrucker Landesgericht

Innsbruck – Kaum zu bremsen war ein 36-Jähriger, der am Dienstagmorgen offenbar völlig die Beherrschung verloren hatte und mit einem Vorschlaghammer auf die Glasscheiben des Landesgerichts einschlug. Alles fing offenbar damit an, dass der Mann gegen 4 Uhr früh von der Polizei betrunken erwischt wurde. Die Beamten nahmen ihm daraufhin seine Führerschein ab.

Gegen 6.20 Uhr tauchte der 36-Jährige dann in der Polizeiinspektion Innere Stadt auf. Er wollte sich beschweren. Er wurde aber an die zuständige Behörde in der Kaiserjägerstraße verwiesen. Der Mann hatte noch nicht lange das Gebäude verlassen, da hörten Polizisten laute Geräusche. Sie gingen dem Lärm nach – und sahen den 36-Järhigen, wie er mit einem Vorschlaghammer gegen die Fenster des Landesgerichts schlug. Einige Scheiben waren schon zu Bruch gegangen.